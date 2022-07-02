Дизайнер и блогер Артемий Лебедев призвал сохранить мозаичное панно на Центральном рынке Волгограде

Мозаика находится внутри здания Центрального рынка Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Многие волгоградцы знают, а некоторые даже помнят, что на территории Центрального рынка есть большие мозаичные панно. В последние годы полотна «Приглашение гостей» и «Труженики поймы» художника Михаила Пышты были не видны из-за вывесок «СуперМана». Сейчас при демонтаже после закрытия магазина мозаики вновь увидели свет. И на них решил обратить внимание дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Он отметил, что в Волгограде необходимо сохранить эти мозаичные панно, хотя советское наследие его не впечатлило.

- При демонтаже «СуперМана» открылись мозаичные панно невероятных масштабов. Какие-то были демонтажные работы, там, значит, отодрали гипсокартон и обнаружили старые советские говенные мозаики, которые ничего кроме уныния никогда не вызывали. Но раз уж они столько лет провисели и сейчас их раскопали, то конечно желательно их сохранить. Просто потому, что это часть истории, - сказал Артемий Лебедев в видеоролике на своем YouTube-канале. Он также добавил, что никакой «глубинной симпатии» мозаика не вызывает.

Мозаичные панно на Центральном рынке Волгограда появились в 70-х годах. После появления «СуперМана» они оказались спрятанными. Теперь же магазин закрылся, мозаика снова стала доступна взорам волгоградцев. Но что будет с ней в дальнейшем неясно, пока на Центральном рынке безуспешно пытаются найти нового арендатора освободившихся помещений.

Артемий Лебедев не в первый раз не самым лучшим образом отзывается о Волгограде. В 2020 году он раскритиковал подсветку монумента «Родина-мать зовет!». В этом же ролике блогер и дизайнер оскорбил волгоградцев, назвав саму статую уродской.