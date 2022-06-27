Под Волгоградом курильщик устроил пожар в общежитии: погибла женщина

Следственный комитет проводит проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны подробности трагедии, случившейся утром 27 июня в Камышине Волгоградской области. В горящем общежитии погибла 55-летняя женщина. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального СУ СКР, женщина не покинула жилище, когда вспыхнула соседняя квартира. Она осталась внутри. В это время спасатели эвакуировали жильцов.

Жительница Камышина вместо того, чтобы поторопиться к выходу, пошла в свою спальню прилечь – ей стало плохо из-за угарного газа. И умерла.

- Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении, очаг - в комнате мужчины, который со слов соседей курил внутри помещения. Организована проверка, - уточнили в следкоме.