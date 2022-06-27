Под Волгоградом в горящем общежитии погибла женщина

Пожар случился в Камышине Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 27 июня, в городе Камышине Волгоградской области в пожаре погибла 55-летняя женщина. ЧП произошло на улице Некрасова №35 в 11:35 часов. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, загорелась одна из комнат общежития площадью чуть более десяти квадратных метров. На место выехал ПСЧ № 29.

Очевидцы в соцсетях отметили, что нескольких человек эвакуировали. А вот женщина осталась внутри, не спешила выбегать на улицу. Она надышалась дымом, пошла в свою спальню прилечь и умерла.

- Горение ликвидировали в 11:46 часов. К сожалению, есть пострадавший, - уточнили спасатели.

Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, по данному факту проводится проверка.