Ремонтные бригады устранили течь на Красном – вода вернется в дома волгоградцев до конца дня

Воду обещают дать до конца дня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ремонтные бригады «Концессий водоснабжения» завершили сварочные работы на магистральном водоводе по улице 39-я Гвардейская в Краснооктябрьском районе Волгограда. Сейчас воду пустили по трубе. Как пояснили в компании, в дома волгоградцев она поступит в течение суток 27 июня. А там, где был слабый напор, все вернется к привычному режиму.

Нпомним, авария произошла 26 июня вечером на Красном. Но когда бригада ремонтировала один участок, прорвало рядом на другом. В итоге потребовалось задействовать больше машин и больше людей. На Семи Ветрах, Жилгородке снизили давление в трубах, а на Гумраке вынуждены были перекрыть краны полностью. Кстати, пока вода не появилась, для волгоградцев по улицам ездят водовозки.

Затронуло отключение и рабочий поселок Городище. Там тоже нет воды. Ее обещают вернуть в дома до 8 часов вечера.