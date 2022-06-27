Из-за аварии на Красном тысячи волгоградцев на весь день останутся без воды

Воды не будет до вечера. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром 27 июня у жителей Краснооктябрьского района Волгограда вместо хорошего, как обычно, напора из крана вода тела тонкой струйкой. Но а у жителей поселка Гумрак Дзержинского района не было даже и этого. Виной всему авария, которая произошла накануне вечером на Красном. Там прорвало одну из труб по улице 39-я Гвардейская. Ремонтная бригада приступила к ликвидации причин аварии сразу и быстро восстановили участок. Но при заполнении системы водой появился еще один прорыв. На место выехали дополнительные бригады. Сейчас там работают около 10 единиц техники. Завершить ремонт обещают в течение дня.

- На период устранения технологического нарушения временно приостановлена подача водоснабжения в поселке Гумрак Дзержинского района, - сообщили сайту volgograd.kp.ru d «Концессиях водоснабжения».

На Семи ветрах и в Жилгородке вода будет, но на пониженном давлении. А напор на больничном комплексе останется прежний.

Объявление о прекращении подачи холодной воды пришло с утра и жителям рабочего поселка Городище. Как сообщают местные ресурсовики, трубы перекрыли с 8-30 утра до 8 вечера.