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Общество27 июня 2022 6:28

В Волгограде и области 27 июня запретили продавать алкоголь

Ограничение действует из-за дня молодежи
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде и области в понедельник действует "сухой закон"

В Волгограде и области в понедельник действует "сухой закон"

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В понедельник, 27 июня, в волгоградских магазинах полки с алкоголем стоят закрытыми. А если кто-то и возьмет на кассу бутылочку чего-нибудь горячительного, то продавец ее не пробьет. В Волгоградской области 27 июня действует запрет на продажу алкогольной продукции из-за Дня молодежи. Ее нельзя приобрести в магазинах.

На кафе, рестораны и бары ограничения не распространяются. Напомним, «сухой закон» в регионе вводят на все «детские» и «молодежные» праздники решением областной думы. Ранее запрет на розничную продажу алкоголя в Волгограде действовал в местах проведения фестиваля #ТриЧетыре 25 июня.