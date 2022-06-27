В Волгограде и области 27 июня запретили продавать алкоголь

В Волгограде и области в понедельник действует "сухой закон" Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В понедельник, 27 июня, в волгоградских магазинах полки с алкоголем стоят закрытыми. А если кто-то и возьмет на кассу бутылочку чего-нибудь горячительного, то продавец ее не пробьет. В Волгоградской области 27 июня действует запрет на продажу алкогольной продукции из-за Дня молодежи. Ее нельзя приобрести в магазинах.

На кафе, рестораны и бары ограничения не распространяются. Напомним, «сухой закон» в регионе вводят на все «детские» и «молодежные» праздники решением областной думы. Ранее запрет на розничную продажу алкоголя в Волгограде действовал в местах проведения фестиваля #ТриЧетыре 25 июня.