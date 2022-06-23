В Волгограде 25 и 27 июня 2022 ограничат продажу алкоголя

Отделы с алкоголем закроют на два дня. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Волгограде в конце июня в течение двух дней будут действовать ограничения на продажу алкоголя в розницу. В субботу, 25 июня 2022, запрет на продажу спиртного введут в районе Центральной набережной на время молодежного фестиваля #ТриЧетыре. В День молодежи, 27 июня 2022, «сухой закон» будет действовать во всех магазинах на всей территории Волгоградской области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

- 25 июня ограничения на розничную реализацию алкогольной продукции вводятся только в границах проведения массового мероприятия и действуют только на время его проведения, - пояснили в мэрии.

Фестиваль #ТриЧетыре будет проходить на Центральной набережной Волгограда с 10.00 до 22.00 25 июня 2022. Так что в это время ни в одном магазине поблизости купить спиртное не получится. Но запрет на продажу алкоголя не распространяется на кафе, рестораны, бары и прочие заведения общественного питания. Такие же ограничения будут действовать в Волгограде и области с утра до позднего вечера 27 июня – в День российской молодежи.