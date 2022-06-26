Прокуратура проводит проверку по факту гибели ребенка в аквапарке Волжского

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура организовала проверку по факту гибели 13-летнего мальчика в аквапарке Волжского 26 июня. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе профильного ведомства. Напомним, подросток вместе с семьей приехал из Астрахани в Волгоградскую область для отдыха. Сегодня днем они пошли в развлекательный комплекс.

Следователи выяснили, что за школьником присматривал отец. Сын решил прокатиться на горке «Циклон», однако поднялся и пошел на другой аттракцион. Отец ждал ребенка внизу, а когда опомнился, было поздно. К этому моменты мальчик уже шесть минут находился под водой. Оказалось, он совсем не умел плавать. К сожалению, персона аквапарка не заметил тонущего ребенка.

Следком возбудил уголовное дело, проводится расследование.

- По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой региона взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами, - уточнили в прокуратуре.