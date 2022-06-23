В Волгоградской области ввели особый противопожарный режим

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгоградской области начнет действовать особый противопожарный режим. Решение о его введении с 27 июня принял губернатор Андрей Бочаров во время межрегиональных противопожарных учений на площадке «Юного ястреба» в Средней Ахтубе. Было отмечено, что обстановка с возгораниями в регионе стабильная. При этом за последние две недели их число быстро растет, пожары становятся все сложнее.

- Основная причина остается прежней - человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем. И именно таких случаев становится все больше и больше. В этой связи считаю необходимым предусмотреть дополнительные полномочия для органов исполнительной власти Волгоградской области и для правоохранительных органов на этот период, - заявил Андрей Бочаров.

В ближайшие дни в регионе будет сухая и жаркая погода, которая будет сопровождаться ветром со скоростью до 20 м/с. Из-за прогноза Гидрометцентра, а также ситуации с пожарами на территории Волгоградской области начнет действовать особый противопожарный режим с 8.00 27 июня. Губернатором были поставлены задачи по проведению постоянного мониторинга возгораний и незамедлительному реагирования на них. В качестве профилактики ответственные специалисты должны следить за соблюдением жителями запрета на использование открытого огня и выжигания сухой травы. С волгоградцами должны проходить беседы об ограничениях во время установленного режима.

Теперь жителям региона нужно хорошенько подумать перед тем, как разжигать огонь в неположенном месте. Во-первых, это очень опасно. Во-вторых, во время особого противопожарного режима размер штрафов увеличивается в 2 раза.