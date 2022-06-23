В Волгоградской области тренируются тушить лесные пожары при помощи самолета и вертолета

Летом в регионе высокий риск возникновения ландшафтных пожаров. Фото: Архив ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Лето для Волгоградской области – всегда горячее время. С наступлением жары возрастает риск ландшафтных и лесных пожаров. С 1 апреля в регионе действует пожароопасный период, спасатели работают в усиленном режиме. Для предотвращения серьезных ЧС в Волгоградской области стартовали межрегиональные противопожарные учения. Межведомственный штаб работает в центре «Юный ястреб» в Средней Ахтубе, действия координирует губернатор Андрей Бочаров, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

В учениях задействованы 12 единиц спецтехники, в том числе самолет АН-2 и вертолет «Ансат». Отрабатывают алгоритмы тушения ландшафтных пожаров 37 человек. В их числе сотрудники регионального Главка МЧС, органов местного самоуправления, противопожарной службы Волгоградской области. По задумке учений пожарные должны слаженно потушить условное возгорание, а также спасти пострадавшего.

- Проведение таких учебно-практических сборов – действенная мера повышения эффективности межведомственной работы, особенно в период высоких рисков чрезвычайных ситуаций. Настоящее время пожароопасная обстановка на территории Волгоградской области стабильная, контролируемая, - добавили в администрации региона.