С выноса 60-метрового флага начался День России в Волгограде

В пойме развернули 60-метровый флаг. Фото: администрация Волгоградской области.

12 июня 2022 года в Волгограде проходят десятки мероприятий, посвященных Дню России. Центральным событием стал большой митинг-концерт в пойме реки Царицы, который посетили тысячи жителей города несмотря на сильнейшую жару. Среди гостей праздника оказались и первые лица города. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров с командой погулял в парке у музея "Россия. Моя история", где развернули 60-метровый флаг России.

Во флешмобе с триколором приняли участие представители разных народов, проживающие в нашем регионе. На сцене выступили взрослые и детские коллективы, для гостей праздника работали сувенирные лавки, а передвижной пункт призыва на военную службу созывал горожан от 18 до 40 лет вступить в ряды контрактников. Рядом на участке правого склона поймы реки Царицы открыли экопарк.

Продолжится праздник на Центральной набережной. В 16.00 на Верхней террасе у фонтана «Искусство» начнется фестиваль «Россия многоликая». А вечером в ЦПКиО прогремит салют у колеса обозрения.