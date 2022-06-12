Под Волжскими парусами в Волгограде открыли эко-парк без асфальта и тротуарной плитки

Вместо тротуарной плитки здесь насыпали щебенку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока здесь можно схватить солнечный удар, но по задумке, когда деревья вырастут, можно будет укрыться в тени и смотреть на Волгу. Озеленить территорию возле офиса своей фирмы решила однажды московская компания Modesco в Волгограде, но в итоге вместо нескольких деревьев ребята сделали большое общественное пространство. Новый эко-парк открылся в День России на склоне поймы реки Царицы под Волжскими парусами. Длинные скамейки с видом на Волгу, на которых всем хватит места, и ни одной тротуарной плитки – в противоположность уже имеющимся паркам разработчики проекта решили не закатывать дорожки в асфальт.

Эко-парк старались максимально приблизить к природе. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Все дорожки в новом парке из щебня. Вместо бетонных бордюров – стволы старых деревьев. В клумбах цветы, вокруг скамеек – деревья. По проекту эта зона отдыха не предназначена для того, чтобы гонять на роликах и самокатах. Территорию сделали для спокойного отдыха горожан и созерцания природы. Огромные камни, степные травы и луговые цветы – все в современной эко-стилистике, максимально близко к природе.

Со скамеек парка открывается вид на Волгу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Мы хотели создать маленький лес среди каменных джунглей, - говорят создатели эко-парка. Конечно, для того, чтобы эта территория стала напоминать лес, должно пройти несколько лет.