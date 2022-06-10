Волгоградский «Ротор» заявил о начале подготовки к новому сезону

Фото: СК "Ротор"

Через несколько часов после собрания президиума ФНЛ, на котором было принято решение о сокращении числа команд первенства с 20 до 18, состоялось бюро исполкома РФС. На нем утвердили уменьшение количества участников первого дивизиона до 18. Это ставит под большое сомнение участие «Ротора» в первенстве ФНЛ сезона 2022/2023 годов. Но в волгоградском клубе попросили своих болельщиков набраться терпением. И вообще в нем ведется работа по подготовке к сезону.

Тем временем, есть 17 команд, которые точно примут участие в новом сезоне ФНЛ. Последнее место остается вакантным, на него претендуют «КАМАЗ» из Набережных Челнов и «Ротор». Преимущество в получении права на выступление в ФНЛ имеет клуб из Татарстана, но у него не все гладко с финансированием. Поэтому пока окончательный состав команд нового игрового года первенства ФНЛ не утвержден. В «Роторе» уверили, что готовятся к сезону, правда, не уточнили, в какой именно лиге – первой или второй.

- Режим ожидания. Наберитесь терпения. Прорабатываются варианты по формированию команды, подбору тренерско-административного штаба и организации предсезонных сборов, - заявили в пресс-службе «Ротора».