Доходы главы волгоградского Роспотребнадзора серьезно упали за год

Доходы Ольги Зубаревой упали, а у ее супруга выросли. Фото: администрация Волгоградской области

Почти все волгоградские ведомства отчитались о доходах за 2021 года: чиновники администрации, депутаты, силовики и даже директора школ. Опубликовали данные и сотрудники Роспотребнадзора. Глава учреждения Ольга Зубарева заработала за 2021 год 2 миллиона 815 тысяч рублей. То есть в среднем за месяц 235 тысяч рублей. Зарплата гораздо выше средневолгоградской в 41 тысячу рублей. Но и должность у Ольги Зубаревой высокая и ответственная. Кстати, в заработке женщина значительно потеряла, ведь за 2020 год ее доходы составили 3 миллиона 417 тысяч рублей. Но это разгар пандемии, ответственность на главном санитарном враче была огромная. Женщина получала федеральные выплаты, как и многие волгоградские медики.

Также во владении Зубаревой остался все тот же автомобиль KIA, квартира. А на мужа записан участок и очень маленький садовый домик. Кстати ,доход у супруга по сравнению с 2020 годом сильно вырос. Если в 2020 году он заработал 131 тысячу рублей, то за 2021 сразу же 1 миллион 535 тысяч рублей. Возможно, волгоградец получил хорошую работу.