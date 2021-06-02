Руководитель волгоградского Роспотребнадзора за пандемийный год стала богаче в 2 раза

Ольга Зубарева в прошлом году заработала почти 3,5 миллиона рублей. Фото: Администрация Волгоградской области.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева и ее заместители отчитались о доходах за 2020 год. В прошлом году ведомство стало главным борцом с пандемией коронавируса. Противостояние с ковидом стало тяжелейшим, но, как видно, прибыльным. Доход главного санитарного врача региона увеличился, причем почти в 2 раза. «Комсомолка» заглянула в декларации руководителей областного Роспотребнадзора, которые были опубликованы на сайте ведомства.

В 2020 году Ольга Зубарева заработала 3 миллиона 417 тысяч рублей – это примерно 284 тысячи в месяц. Причем этот доход почти в 2 раза больше того, который был годом ранее. В 2019-м руководитель Управления Роспотребнадзора задекларировала 1,76 миллиона рублей. Изменения в имуществе не произошли. Ольге Зубаревой по-прежнему принадлежит легковой автомобиль «Kia», а также треть квартиры площадью 60 квадратных метров. В пользовании у нее находится гараж. Еще одно третья часть квартиры записана на супруга главного санитарного врача области. Также мужчине принадлежит земельный участок и садовый домик на 509 и 14,5 «квадрата» соответственно. Супруг Ольги Зубаревой не может похвастаться большим заработком. Его доход в прошлом году составил 131 тысячу рублей.

У Ольги Зубаревой есть 2 заместителя, которые за время пандемии стали известны многим волгоградцам. Ирина Климина и Евгений Резников иногда заменяли главного санитарного врача области на брифингах оперативного штаба. И они также имеют хороший доход за 2020 год. Ирина Климина заработала 2 миллиона 75 тысяч рублей. Она владеет квартирой на 46,6 «квадрата», а также третьей частью в квартире площадью 55,1 квадратных метра. Остальные 2 части в этой жилплощади принадлежат мужу. Кроме того, у заместителя руководителя Роспотребнадзора в пользовании земельный участок и жилое строение. Они записаны на супруга. Автомобиль отсутствует, как и у мужа. Зато у мужчины есть в пользовании гараж. А заработал он в прошлом году 570 тысяч рублей.

Евгений Резников задекларировал за 2020 год 1,6 миллиона рублей. Ему принадлежит половина квартиры площадью 60,4 квадратных метра, иномарка «Toyota». В пользовании находится земельный участок. Его супруга владеет долями в земельном участке, а также половиной квартиры. Женщина заработала за год 645 тысяч рублей. У семьи есть несовершеннолетний ребенок, у которого в пользовании квартира родителей и земельный участок.