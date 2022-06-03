В Волжском в больнице им. Фишера уволили главного врача

Роман Морозов проработал на этой должности два года.

Больница им. Фишера в Волжском лишилась своего руководителя. Со 2 июня уволили ее главного врача Роман Морозова. Об этом сообщили официально в комитете здравоохранения Волгоградской области. Исполнять обязанности временно будет один из замов.

Роман Морозов пришел на эту должность 5 марта 2020 года. Его выбрал экспертный совет при облздраве. Задача у нового молодого и перспективного руководителя была четкой: не только заботиться о пациентах, но и контролировать ход ремонта. В больнице началась полномасштабная реконструкция. Но как сообщил сайту volgograd.kp.ru собственный источник, начальство было не довольно ходом работ. Шло отставание от графика. Кроме того, больница оперативно не решила вопрос с вертолетной площадкой. Прокуратура Волжского запретила ей пользоваться, потому что не был оформлен аэронавигационный паспорт. После этого документы быстро согласовали. Но высокое начальство уже приняло решение расстаться с Романом Морозовым.