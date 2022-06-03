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Общество3 июня 2022 6:12

В Волжском в больнице им. Фишера уволили главного врача

Роман Морозов проработал на этом месте всего два года
Екатерина МАЛИНИНА
Екатерина МАЛИНИНА
Роман Морозов проработал на этой должности два года.

Роман Морозов проработал на этой должности два года.

Больница им. Фишера в Волжском лишилась своего руководителя. Со 2 июня уволили ее главного врача Роман Морозова. Об этом сообщили официально в комитете здравоохранения Волгоградской области. Исполнять обязанности временно будет один из замов.

Роман Морозов пришел на эту должность 5 марта 2020 года. Его выбрал экспертный совет при облздраве. Задача у нового молодого и перспективного руководителя была четкой: не только заботиться о пациентах, но и контролировать ход ремонта. В больнице началась полномасштабная реконструкция. Но как сообщил сайту volgograd.kp.ru собственный источник, начальство было не довольно ходом работ. Шло отставание от графика. Кроме того, больница оперативно не решила вопрос с вертолетной площадкой. Прокуратура Волжского запретила ей пользоваться, потому что не был оформлен аэронавигационный паспорт. После этого документы быстро согласовали. Но высокое начальство уже приняло решение расстаться с Романом Морозовым.