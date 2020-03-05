Волжскую больницу имени Фишера возглавил Роман Морозов

5 Март 2020 2020-03-05T15:30:36+03:00

До этого он руководил «Клинической станцией скорой медицинской помощи

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5 марта 2020 года коллективу больницы № 1 им. С.З.Фишера представили нового руководителя. Главврачом стал Роман Николаевич Морозов, имеющий большой опыт работы.

- Кандидатура рекомендована по итогам заседания экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.

СПРАВКА «КП»

Морозов Роман Николаевич окончил «Волгоградский государственный медицинский университет» по специальности «Лечебное дело», где получил квалификацию врача. В 2003 году обучался в Санкт-Петербургском институте усовершенствования врачей-экспертов и медицинской академии последипломного образования Минздрава.

С 2010 стал работать в «Клинической станции скорой медицинской помощи», которую и возглавил в 2016 году. Является кандидатом медицинских наук, главным внештатным специалистом по скорой медицинской помощи комитета здравоохранения Волгоградской области. Имеет благодарность от Минздрава РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU