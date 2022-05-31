В лесополосе под Волгоградом нашли тело зверски убитой 18-летней девушки

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Олег ЗОЛОТО

31 мая в лесополосе в Суровикинском районе нашли тело 18-летней девушки, которую зверски убил 43-летний мужчина. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

При первом допросе подозреваемый пытался ввести следствие в заблуждение, признавшись, что сразу после расправы завернул жертву в ковер и выбросил в реку. Однако поиски водолазов не принесли результатов. Стало очевидно, что мужчина врет.

- В ходе проведения дополнительных следственных действий обнаружили тело в лесополосе. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в следкоме.

Напомним, 27 мая мужчина забил до смерти 18-летнюю девушку, которая убирала его дом. Как пояснил убийца, «ему не понравилось, как девушка навела порядок». Выяснилось, что погибшая с детства знала своего убийцу.