В Волгограде при демонтаже стадиона «Трактор» подрядчик нанес ущерб почве на 59 млн

Фото: региональный Росприроднадзор.

Легендарный стадион «Трактор» в Волгограде начали сносить еще в прошлом году – на его месте хотят построить целый спортивный кластер, на проект выделили средства. Однако непредвиденных затрат на пути к строительству спортивного объекта будет больше - при демонтаже подрядчик ООО «СК Лидер» нанес ущерб окружающей среде на 59 миллионов рублей. Ответственность за действия понесет сама организация, выбравшая в качестве свалки для строительного мусора участок на Волжском проспекте №2Г. В это их уличили инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям и природоохранной прокуратуры.

По договору мусор подрядчик должен был передать специализирующимся на этом предприятии. Но решил нарушить этот пункт.

- Общая площадь захламленной территории составила 1755 квадратов, объем сброшенных на почву отходов более 1750 квадратов. Вред, причиненный почве, как объекту охраны окружающей среды, составил более 59 млн. рублей, сообщили «КП-Волгоград» в региональном Росприроднадзоре.

Сейчас «Лидер» подозревают в нарушении нескольких административных статей. Собранные материалы направили в прокуратуру для разрешения ситуации законным путем.