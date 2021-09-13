В Волгограде сносят стадион «Трактор»

Так будет выглядеть новый стадион. Фото: мэрия

В Тракторозаводском районе Волгограда начали сносить легендарный стадион «Трактор», где еще недавно тренировался «Ротор». На месте обветшавших сооружений через несколько лет построят новые, здесь будет целый спортивный кластер. Из старого оставят только входную группу. А пока подрядчики разбирают полуразрушенные трибуны. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, на площадке работают 10 человек и экскаваторы.

- Особое внимание будет уделено реставрации объекта культурного наследия регионального значения - «Проходные стадиона СТЗ (ВГТЗ) «Трактор», территорию вокруг памятника тоже обновят, - рассказали в администрации Волгограда.

Сейчас рабочие демонтируют южную трибуну. До конца года от старого стадион «Трактор» ничего не останется. Даже фундамент разберут. А после начнется большая стройка. На стадионе появятся ФОК со спортзалами и трибуной на 500 человек. Рядом с главным футбольным полем построят беговые дорожки, секторы для толкания ядра и прыжков в длину. Здесь же разместят площадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола, футбола на песке и пляжного волейбола. Не забудут и о площадке для нормативов ГТО. А на месте части не менее легендарного Тракторозаводского рынка сделают парк площадью в 1 гектар. При этом дорогу на улице Шурухина расширят и сделают здесь парковку.