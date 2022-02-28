В Волгоградской области не объявляли воздушную тревогу ГО и ЧС

Воздушную тревогу не объявляли. Фото: "КП" Архив

Привычную мартовскую проверку работы систем оповещения в Волгоградской области решили пока не проводить. Жители региона слышат сирены каждый год – так специалисты проверяют работу автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Это обычная учебная тревога.

Однако в ближайшее время, как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, ее не будет. Проверка системы переносится на неопределенный срок.

Добавим, что в настоящий момент губернатор Андрей Бочаров поручил усилить режим работы правоохранительных органов. Несколько дней назад на заседании антитеррористической комиссии обсудили меры, направленные на безопасность населения. Также волгоградцев предупредили об ответственности за участие в несанкционированных митингах.