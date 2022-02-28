В Волгограде одна управляющая компания может лишиться лицензии

Организацию лишат полномочий управлять МКД в Волгограде Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде в ближайшее время могут лишить лицензии одну управляющую компанию. Лицензионная комиссия Волгоградской области подала в суд иск об аннулировании полномочий ООО «Парадигма». Как рассказали «КП-Волгоград» в госжилнадзоре, 23 многоквартирных дома, управление которыми осуществляла организация, исключены из реестра лицензий Волгоградской области. УК многократно штрафовалась за уклонение от проверок со стороны контролирующего органа. Только за прошлый год ООО «Парадигма» были выписаны штрафы на общую сумму 7 миллионов рублей.

- Общая площадь помещений домов, сведения о которых исключены из реестра, составила свыше 63,5 тыс. кв. м — более 25% по отношению к общей площади помещений многоквартирных домов, управление которыми осуществлял лицензиат в течение 2021 года, - отметили в госжилнадзоре.

Также лицензионная комиссия Волгоградской области рассмотрела заявки двух организаций, планирующих взять в управление многоквартирные дома. Лицензии были выданы ООО «УК «СЕВЕР-ГРУПП» и ООО «ТДС И КО». Пока они не имеют дома в управлении, приступить к деятельности УК смогут после заключения договоров управления МКД и внесения соответствующих изменений в реестр лицензий субъекта РФ.