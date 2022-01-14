В Волгограде лишили домов УК «Парадигма»

Еще у одной УК забрали дома. Фото: АВО

В Волгограде управляющая компания ООО «Парадигма» потеряла 23 дома, находившихся в ее управлении. Решение об исключении МКД из реестра лицензий принято из-за многочисленных нарушений недобросовестной организации и уклонения от проверок, сообщили в региональном Госжилнадзоре. Только за последний год УК заработала более 7 миллионов рублей штрафа.

- В 2021 году в отношении УК было вынесено 30 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму более 7 миллионов рублей, - рассказали в региональной ГЖИ.

Теперь в течение 15 дней в 23 домах, которые остались без УК, должны пройти общие собрания жильцов. Организовывать ОСС будет районная администрация. Если же собрание по каким-либо причинам не примет решения о выборе нового способа управления или управляющей организации, то в течение месяца новых коммунальщиков районные власти выберут по конкурсу. До тех пор обслуживать дома будет все та же УК «Парадигма».

Тем временем, Арбитражный суд Волгоградской области аннулировал лицензию еще одной недобросовестной УК «Уютный город» . Домов она лишилась еще в прошлом году.