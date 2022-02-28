Власти Волгоградской области готовятся к приему новых групп беженцев из ДНР и ЛНР

Для детей с Донбасса продолжат проводить экскурсии. Фото: Администрация Волгоградской области.

В Волгоградской области находятся 640 беженцев с Донбасса, большинство из них – это дети и женщины. Они проживают в развернутых пунктах временного размещения и в семьях волгоградцев. Все обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. В ближайшее время в регион могут приехать новые группы из ЛНР и ДНР. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Бочаров.

- В случае необходимости Волгоградская область готова дополнительно разместить прибывающих с территории Донецкой и Луганской Народных Республик людей, - отметил глава региона.

Дети с Донбасса с 28 февраля начали обучение в волгоградских школах. Они получили необходимые учебники, канцелярские принадлежности. При желании родителей они могут посещать кружки и секции. В работе с беженцами помогают волонтеры, организованы пункты сбора гуманитарной помощи.

В связи с продолжающейся эвакуацией с ЛНР и ДНР в Волгоградской области сохраняется высокая готовность к приему и размещению беженцев. Для них активизировали работу по подбору временного трудоустройства. Также беженцев, в том числе детей, проводятся экскурсии и досуговые мероприятия.