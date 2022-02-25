Эвакуированные из Донбасса дети начнут обучение в волгоградских школах 28 февраля

Выпускников будут готовить к экзаменам. Фото: администрация Волгоградской области.

Волгоградская область предоставит возможность всем детям, эвакуированным из ЛНР и ДНР, не прерывать обучение в школе. На данный момент полным ходом идёт прием заявлений от родителей и подготовка нужных документов. Школьники уже готовы в понедельник, 28 февраля, приступить к обучению. Занятия для детей Донбасса будут проходить в школах № 61, 102, 130 Волгограда и № 6, 23 Волжского.

Школьников обеспечили всеми учебными и канцелярскими принадлежностями, организовали горячее питание. Дети по желанию во внеурочное время могут посещать различные секции и кружки. Учитывая обстановку и стресс, которую испытали дети, с ними будут работать в волгоградских школах педагоги-наставники и психологи.

Как сообщили в комитете образования и науки администрации региона, в Волгоградскую область на сегодняшний день прибыло более 500 беженцев из ЛНР и ДНР, из них более 200 — дети. Все размещены в пункты временного размещения Волгограда и Волжского. Для людей предусмотрены федеральные выплаты - 10 тысяч рублей и гуманитарная помощь.