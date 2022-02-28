Пожар в Волжском мог случиться из-за поврежденного шланга газовой плиты

Следком проводит проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники следственного комитета Волгоградской области проводят проверку по факту гибели 35-летнего жителя Волжского, погибшего в результате пожара. По предварительной информации, причиной ЧП стало повреждение шланга газовой плиты. Об этом "КП-Волгоград" сообщили в прессс-службе регионального следкома.

По этой причине в квартире на улице Кирова №5 вспыхнул огонь. Находившийся внутри хозяин пытался спастись и выпрыгнул из окна. Его доставили в больницу с серьезными травмами. Врачи боролись за жизнь волжанина. к сожалению, он не выжил.