Мужчина выпрыгнул с 5 этажа: в Волжском произошел пожар в доме

Фото: Администрация Волгоградской области

Днем в воскресенье, 27 февраля, в Волжском произошел пожар в многоквартирном доме на улице Кирова, 5. Сообщение о ЧП на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 13.18. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, горели домашние вещи. Огонь был потушен в 13.52. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Фото: Администрация Волгоградской области

По информации администрации Волгоградской области, пожар случился на 5-м этаже из-за неисправности газового оборудования. Пострадал 35-летний хозяин квартиры, который, спасаясь от огня, выпрыгнул с балкона. Его доставили в больницу.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

- Губернатором даны поручения заместителю Олегу Николаеву и председателю комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области Юрию Наурзалиеву выехать на место происшествия для координации работы всех служб, - отметили в администрации Волгоградской области.