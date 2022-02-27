«Ротор» в секретном режиме сыграл товарищеский матч

Фото: СК "Ротор"

Вечером 26 февраля «Ротор» на сборах в Турции провел заключительный перед возобновлением сезона товарищеский матч. Тренерский штаб волгоградской команды решил его провести в закрытом режиме, чтобы утаить от конкурентов тактические наработки и схемы. Известно, что футболисты «Ротора» были поделены на 2 состава, которые и сыграли друг с другом. Об этом сообщила пресс-служба волгоградского клуба.

В каких составах действовала команда, не уточняется. Также неизвестно, какой был зафиксирован счет.

Ранее на зимних сборах «Ротор» провел 7 товарищеских матчей, в которых одержал 3 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. 3 марта сине-голубые в Казани встретятся с «Рубином» в рамках 1/8 финала Кубка России. 7 марта «Ротор» на «Волгоград Арене» в 26-м туре первенства ФНЛ сыграет с «Томью».