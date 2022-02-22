«Ротор» открыл продажу билетов на 2 весенних матча

На две первые весенние игры на "Волгоград Арену" смогут прийти ограниченное число зрителей. Фото: СК "Ротор".

В начале весны возобновится первенство ФНЛ, в котором «Ротору» предстоит борьба за выживание. Стало известно время начала первых двух домашних игр волгоградской команды, и стартовала продажа билетов на них. Встреча 26-го тура с «Томью» 7 марта на «Волгоград Арене» начнется в 14.00, стартовый свисток дуэли с «Оренбургом» в рамках 27-го тура 12 марта прозвучит в 16.00.

На каждую игру в продажу поступило менее тысячи билетов. Их стоимость составляет 300-500 рублей. В «Роторе» напомнили, что для прохода на трибуны необходим QR-код – сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса или о перенесенном в течение полугода ковида. Также с собой нужно взять паспорт и сам билет на игру.

- Несовершеннолетние могут посетить игру по билету при предъявлении удостоверения личности: паспорта или свидетельства о рождении, - отметили в волгоградском клубе.

Напомним, «Ротор» на зимнюю паузу в первенстве ФНЛ ушел в зоне вылета на 17-м месте. Сейчас команда под руководством Артема Куликова находится на сборах в Турции. 3 марта сине-голубые в Казани сыграют в 1/8финала Кубка России с «Рубином».