15 смертей за сутки: волгоградский оперштаб опроверг федеральные данные о снижении смертности в регионе

Врачи продолжают сражаться за жизни пациентов с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Волгоградский оперативный штаб по коронавирусу опубликовал статистику заболеваемости и летальных исходов на 26 февраля 2022 года. Данные разнятся: федеральный штаб дал информацию о 7 смертях от коронавируса, по данным региона, умерших было 15. То есть ни о каком снижении смертности от COVID-19 говорить не приходится.

Среди 15 погибших от коронавируса в Волгоградской области 5 мужчин и в два раза больше женщин. Возраст умерших – от 44 до 94 лет. Самые молодые в списке погибших 44-летний, 57-летний и 68-летний мужчины, всем остальным было за 70 лет.

В регионе за сутки заболели коронавирусом 1344 человек, большинство из них – жители Волгограда (505 человек). В Волжском положительный тест получили 219 человек. Среди муниципальных районов области в лидерах по заболеваемости Дубовский (116 заболевших), Котельниковский (101) и Иловлинский (95). Самые стойкие – в Камышинском районе (заболели только 5 человек), Нехаевском (5) и в Михайловском (один новый случай заражения на весь район).