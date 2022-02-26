Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 февраля: резко снизилась смертность от COVID-19

Нагрузка на терапевтов понемногу снижается, хотя приемов и вызовов еще очень много. Фото: облздрав.

Сегодня, 26 февраля, федеральный оперативный штаб опубликовал новые статистические данные о распространении коронавирусной инфекции в Волгоградской области и количестве летальных исходов у пациентов. Несмотря на то, что все внимание жителей нашей планеты сейчас приковано к происходящему на Донбассе и в Украине, коронавирус мы пока тоже не победили. За сутки в России выявлено 122 тысячи 995 новых случаев заражения COVID-19. 1344 человека сдали положительный тест на коронавирус в Волгоградской области. Так что болеть люди продолжают, даже если это не так заметно на фоне спецоперации России. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 февраля 2022 года.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, в стране за сутки госпитализировали в инфекционные стационары 14 324 человека. Заболеваемость и количество тяжелых случаев постепенно снижается, сутками ранее в больницу попали на 4,1% больше людей. В Волгограде и области пришлось лечь в больницу из-за тяжелого течения коронавируса 254 пациентам.

Заметно снизилась и смертность людей от коронавируса в Волгоградской области. За последние сутки скончались 7 человек. В России в этот день подтвердили 793 летальных исхода. Всего за время пандемии не стало уже 6313 жителей Волгоградской области, которых убил COVID-19. Правда, у оперштаба Волгоградской области другие данные. По их сведениям, за сутки скончались 15 человек, 10 женщин и пятеро мужчин, и ни о каком снижении смертности речи не идет. Так уже бывало, что данные у региона и федерального центра расходятся.

Еще вчера новых смертей от коровируса было 17, сегодня - 7.

Большинству людей удается справиться с вирусом, хотя многие еще очень долго расхлебывают последствия болезни: вирус бьет по всем органам и системам организма. Между тем, в стране больничный закрыли за сутки 181 343 человека, и это на 8,4% больше, чем днем ранее. В Волгоградской области количество выздоровевших тоже заметно превышает число заболевших. Больничные закрыли 1944 человека, а заболели 1344 человека – разница большая. Постепенно снижается нагрузка на врачей поликлиник, скорых и стационаров, хотя работы у них по-прежнему хватает.