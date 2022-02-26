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Общество26 февраля 2022 11:01

13 районов готовятся к паводкам в Волгоградской области

Замгубернатора Валерий Бахин созвал комиссию по предупреждению ЧС
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Из-за обилия снега паводок ожидается большой

Из-за обилия снега паводок ожидается большой

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Обилие снега этой зимой угрожает Волгоградской области большим весенним паводком. Ситуацию с грядущим половодьем и подготовку муниципальных районов к пропуску паводковых вод обсудили накануне в администрации региона. Заместитель волгоградского губернатора Валерий Бахин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Готовиться к обильному половодью надо начинать уже сегодня.

- Выпало много снега — в ноябре-январе количество осадков составило 150% от нормы, максимальная высота снежного покрова достигала 60 сантиметров, — подчеркнул Бахин.

Сейчас в районах области проходят штабные учения: все ответственные за спасение людей во время ЧС вспомнили, как действовать при наступлении угрозы, связанной с разливом рек. Специалисты оценивают пропускную способность русел и взвешивают риски: кого может затопить при неблагоприятном развитии событий. Состояние ГТС проверяют на территории 13 районов региона, которые теоретически могут пострадать от паводка.

Напомним, Волгоградский гидроузел готовится к приему большой воды. По прогнозам специалистов Росводресурсов, весной 2022 года из-за большого количества снега половодье на Нижней Волге ожидается выше нормы.