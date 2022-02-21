Росводресурсы прогнозируют половодье на Нижней Волге выше нормы

Волжская ГЭС готовится к половодью. Фото: Александр КУЛИКОВ

Волгоградский гидроузел готовится к приему большой воды. По прогнозам специалистов Росводресурсов, весной 2022 года из-за большого количества снега половодье на Нижней Волге ожидается выше нормы. Водохранилища Волжско-Камского каскада должны быть готовы к пропуску половодья к 1 апреля, сообщили в ведомстве.

- На сегодня толщина льда на реках водосборного бассейна колеблется от 0 до 58 сантиметров. Запасы воды в снеге в целом по каскаду – 120 мм, что превышает норму на 21%, - рассказали в Росводресурсах.

На заседании межведомственной рабочей группы специалисты обсудили возможные сценарии развития весеннего половодья на Волжско-Камском каскаде. По данным ведомства, приток воды выше нормы наблюдается с декабря 2021. В январе приток в водохранилища превысил обычные значения на 18%. В феврале прогнозные значения чуть меньше – 17% выше нормы. В целом за I квартал 2022 года нормальные значения будут превышены на 11%. Этому способствует теплая погода и обильные осадки в феврале.