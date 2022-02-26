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Дом. Семья26 февраля 2022 8:55

В Волгограде отменили карантин, введенный после нападения бешеной лисы на людей

Два последних месяца ограничительные мероприятия действовали в поселке Горьковском
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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В Волгограде сняли карантин по бешенству.

В Волгограде сняли карантин по бешенству.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На сайте администрации Волгоградской области 25 февраля опубликовали постановление губернатора Андрея Бочарова об отмене карантина и ограничительных мероприятий на территории Волгограда. В документе говорится о том, что эпизоотический очаг по бешенству ликвидировали, оздоровительные мероприятия завершены. Напомним, карантин в Волгограде вводили после того, как в Советском районе Волгограда поймали бешеную лису. Взбесившееся животное покусало трех женщин в поселке Горьковском, после чего попало под машину.

У лисы взяли пробы, которые показали, что она заражена бешенством. Женщинам оказали медицинскую помощь, им пришлось пройти курс вакцинации. Карантин по бешенству действовал в Советском районе Волгограда два месяца. Жителям было запрещено ввозить и вывозить животных, всех домашних питомцев бесплатно прививали в ветклиниках, были под запретом ярмарки и выставки животных. 22 февраля карантин закончился.