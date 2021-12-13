В Волгограде заболевшая бешенством лиса покусала трех женщин

Лиса, которая не боится людей, может быть больна. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Карантин по бешенству ввели на два месяца, начиная с 10 декабря, в поселке Горьковском Советского района Волгограда. Там заболевшая бешенством дикая лисица покусала трех женщин, сообщили в региональном комитете ветеринарии.

- Трем пострадавшим от укусов животного женщинам своевременно оказана медицинская помощь. Лиса после нападения на людей пыталась убежать и попала под колеса машины. Взятые лабораторные пробы показали, что она была заражена бешенством, - рассказали в ведомстве.

На сегодняшний день в поселке выполнили все необходимые в связи со случаем бешенства мероприятия. В течение двух месяцев жители Максимки не могут ввозить и вывозить восприимчивых к заболеванию и не привитых животных, в том числе на убой. Также под запретом ярмарки и выставки животных. А всех домашних питомцев необходимо привить от бешенства. Сделать это можно бесплатно в ветеринарных клиниках из списка.

- Не следует контактировать с дикими животными, которые без страха идут на контакт с человеком, - они могут быть заражены бешенством, - поясняют в облкомприроды.

Если же вы встретили подобного зверя, сообщите об этом по телефонам: 8(8442)35-31-01 или 8(8442)30-98-04.