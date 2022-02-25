В Волгограде отделения Сбербанка в субботу и воскресенье будут работать в режиме будних дней

В банке волгоградцам будут доступны все денежные операции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные большинство отделений Сбербанка в Волгограде и области будут работать в режиме будних дней. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе компании. Все денежные операции клиентов 26 и 27 февраля будут выполняться в обычном формате. Волгоградцев просят заранее ознакомиться с графиками работы отделений.

- С графиком работы отделений можно ознакомиться на сайте Сбербанка, выбрав на карте интересующее клиента отделение, а также в разделе «На карте» в мобильном приложении СберБанк Онлайн – отметили в банке.

Отметим, сегодня в Сбербанке опровергли слухи о проблемах волгоградцев с денежными операциями. Клиентам доступные все их средства на счетах.