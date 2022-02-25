Сбер опроверг наличие проблем со снятием денег в банкоматах Волгоградской области

Банкоматы временно пополняются. Фото: Дарья Мельникова.

На официальном сайте Сбербанка появилось сообщение о том, что кредитная организация продолжает работать в обычном режиме, в том числе в Волгоградской области. В волгоградском отделении Сбера подчеркнули, что клиентам доступны их средства в полном объеме.

«Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений» - говорится в сообщении Сбербанка.

Мы попробовали снять наличные в банкоматах Волгограда и области. В пятницу днем проблем уже не было, хотя в четверг вечером люди вычистили наличку подчистую.

- 24 февраля были очереди в банкоматы, но деньги они не выдавали, только сегодня я смогла снять деньги без труда, рассказала «КП-Волгоград» жительница города Урюпинска Мария.

На данный момент люди спокойно снимают деньги и очередей нет. Например, в Урюпинске на Советской , 154 в банкомате деньги есть. В районах Волгограда проблем со снятием на сегодняшний день не обнаружилось.

За 24 февраля россияне сняли со счетов 111,3 млрд рублей, сообщает РБК. Это в полтора раза меньше, чем во время всплеска в начале пандемии.