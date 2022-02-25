В Волгограде осудили двух участниц антивоенного митинга

В Волгограде судили двух участниц антивоенного митинга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 25 февраля, Центральный райсуд рассмотрел административные материалы в отношении двух участниц незаконного антивоенного митинга в Волгограде, который прошел накануне. Правоохранители задержали Дарью Цыбину и Марию Туровец. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в объединённой пресс-службе облсудов.

На обеих участниц возбудили административные дела по статье 20.2 – нарушение порядка. На Цыбину по части 2, это организация либо проведение несанкционированного митинга. Ее оштрафовали на 20 тысяч рублей. На Туровец по части 8 – это повторное правонарушение по статье. Ей назначили 80 часов обязательных работ. Женщины могут обжаловать решения суда.

Напомним, МВД России предупредил граждан о запрете участия в незаконных митингах.