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Общество25 февраля 2022 14:36

В Волгограде осудили двух участниц антивоенного митинга

Одну оштрафовали, другую отправили на обязательные работы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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В Волгограде судили двух участниц антивоенного митинга

В Волгограде судили двух участниц антивоенного митинга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 25 февраля, Центральный райсуд рассмотрел административные материалы в отношении двух участниц незаконного антивоенного митинга в Волгограде, который прошел накануне. Правоохранители задержали Дарью Цыбину и Марию Туровец. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в объединённой пресс-службе облсудов.

На обеих участниц возбудили административные дела по статье 20.2 – нарушение порядка. На Цыбину по части 2, это организация либо проведение несанкционированного митинга. Ее оштрафовали на 20 тысяч рублей. На Туровец по части 8 – это повторное правонарушение по статье. Ей назначили 80 часов обязательных работ. Женщины могут обжаловать решения суда.

Напомним, МВД России предупредил граждан о запрете участия в незаконных митингах.