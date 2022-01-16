В центре Волгограда из-за порыва на трубопроводе водой заливает дорогу

Из-за аварии воду волгоградцам не отключили Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В воскресенье днем, 16 января, в центре Волгограда прорвало трубопровод. Авария произошла на улице Двинской, которую залило водой. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», аварийная бригада на месте порыва проводит восстановительные работы. Волгоградцам не отключили подачу воды. Зато из-за ремонта на пересечении улиц Двинской и Пархоменко затруднено движение автомобилей.

- На трубопроводе по улице Двинская произошло технологическое нарушение. По предварительной оценке, работы завершатся сегодня до конца дня. Дополнительно сообщаем, что компания проинформировала городские службы, - отметили в Концессиях.

На месте коммунальной аварии дежурят 2 машины муниципального дорожного предприятия. Спецтехника в случае необходимости устраняет образование гололеда из-за разливающейся по дороге воды.

Вечером в воскресенье коммунальщики завершили восстановительные работы на трубопроводе. 17 января будет проведено благоустройство территории после рытья асфальта в месте порыва.