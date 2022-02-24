Волгоградцы столкнутся с задержкой товаров и грузов из-за отмены авиасообщения

Посылки могут задержаться из-за отмены рейсов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервисы доставки предупреждают о вынужденной задержке грузов и товаров в города, где нарушено авиасообщение в связи со спецоперацией на Украине. Как «КП-Волгоград» сообщала ранее, из-за осложнения обстановки на Украине Росавиация временно приостановила работу аэропортов до 2 марта. В режиме «стоп» пока находятся 12 воздушных гаваней в России.

Волгоградский аэропорт хоть и не попал в этот список, почти все авиакомпании приняли решение отменить полеты в наш город. Из-за этого жители региона могут столкнуться с более долгим ожиданием посылок.

- Доставка в эти регионы будет осуществятся наземным транспортом, возможны задержки до 2-3 дней. Также в связи с этим согласно пункту 6.12 Регламента возмездного оказания курьерских услуг временно приостанавливаются компенсации за задержки по данным направлениям, - сообщили своим клиентам в «СДЕК» и других транспортных компаниях России.

Грузоперевозчики обещают оперативно оповещать клиентов о любых изменениях.