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Общество24 февраля 2022 6:09

В Волгограде наградили школьника, помогавшего спасти сбитого электричкой парня

10-летнего Анатолия Самойлова пригласили на подстанцию скорой помощи и провели экскурсию
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба облздрава.

Фото: пресс-служба облздрава.

Настоящим мужчиной называют 10-летнего ученика лицея №7 Волгограда Анатолия Самойлова, который 18 февраля спас 17-летнего парня, сбитого электричкой недалеко от Мамаева кургана. Тогда юный спасатель не растерялся и первым позвонил на 112, а потом активно помогал прибывшим врачам в госпитализации тяжело раненного.

Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Олег Ярыгин пригласил Анатолия на подстанцию, чтобы провести экскурсию и наградить его за самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на облздрав.

- Благодаря Анатолию, набравшему номер «112», медики смогли оперативно прибыть на место и оказать помощь. Пострадавшего госпитализировали в больницу № 25, сейчас он находится в реанимации, - уточнили в профильном ведомстве.