10-летний волгоградец помогал спасти попавшего под электричку 17-летнего парня

Инцидент случился на подъезде к платформе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В пятницу, 18 февраля, на подъезде к платформе «Мамаев курган» под электропоезд «Волгоград-I – Волжский» попал 17-летний молодой человек. Десятки очевидцев растерялись при виде страшной картины, на помощь к пострадавшему бросился только 10-летний ребенок. Как рассказали «КП-Волгоград» свидетели, мальчик сам вызвал скорую, а по приезду медков активно участвовал в спасении парня. Сами врачи поблагодарили Анатолия в соцсетях, назвав его настоящим мужчиной.

«Помогал носить наши укладки с лекарствами, рвался нести носилки. Искал мужчин в темноте, чтобы нам помочь его стащить с путей. Был до самого конца, пока мы уже не увезли пациента в больницу. Бригада скорой помощи выражает огромную благодарность 10-летнему мужчине по имени Анатолий, который вызвал нас и помогал до самого конца! Родители вы правильно воспитываете сына! Настоящий герой!» - такой пост оставили врачи.

В пресс-службе облздрава прокомментировали состояние пациента, за жизнь которого борются врачи больницы №25.

- Состояние крайне тяжёлое. Госпитализирован в реанимацию. Проводится интенсивная терапия.