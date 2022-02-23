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Общество23 февраля 2022 11:18

Салют 23 февраля 2022 в Волгограде: когда начнется и где смотреть

Праздничный салют в День защитника Отечества прогремит в Волгограде 23 февраля 2022
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Военные дадут 30 залпов салюта.

Военные дадут 30 залпов салюта.

Фото: Кирилл ПЕНКИН

В День защитника Отечества 23 февраля 2022 года в Волгограде и еще девяти городах юга России прогремит праздничный артиллерийский салют. Начнется салют ровно в 21.00, но на этот раз смотреть его волгоградцам придется в непривычном месте на Центральной набережной. Военные произведут традиционные 30 залпов с интервалом в 30 секунд.

Как рассказали в мэрии, салют 23 февраля 2022 в Волгограде устроят на нижней террасе набережной имени 62-й Армии в районе улицы 7-й Гвардейской. Военные уже установили гаубицы, пушки ЗиС-3 и салютные установки на берегу неподалеку от моста через Волгу. Посмотреть салют в День защитника Отечества жители Волгограда смогут как с «танцующего» моста, так и с берега вдоль рокадной дороги, и с верхней террасы набережной от памятника Рокоссовскому.

Смотрите, куда еще пойти 23 февраля в Волгограде - программа праздника.