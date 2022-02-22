Куда пойти 23 февраля 2022 в Волгограде: программа мероприятий

В Волгограде 23 февраля прогремит салют. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Волгограде День защитника Отечества отметят как дистанционно, так и в офлайн-формате. В программе праздничных мероприятий – выставки, экскурсии, концерты и артиллерийский салют. Куда пойти 23 февраля 2022 в Волгограде, рассказали в региональном комитете культуры.

23 февраля 2022 на набережной Волгограда прогремит артиллерийский салют. В часть Дня защитника Отечества военные дадут 30 залпов. Начнется салют в 21.00 на нижней террасе набережной 62-й Армии в районе улицы 7-й Гвардейской. Посмотреть салют можно будет сверху от памятника Маршалу Рокоссовскому.

Волгоградцев на 23 февраля 2022 ждет множество новых выставок. В историческом парке «Россия – моя история» откроется интерактивная выставка «Бронекатер БК-31. Поиск», посвященная поднятому со дна Волги судну, затонувшему во время Сталинградской битвы. В Горьковке горожан ждет фотовыставка Натальи Семкиной «День воинской славы». В музее «Память» в подвале ЦУМа новая выставка «Отличный воин знака достоин», а в краеведческом музее представлена экспозиция «Огненная летопись Сталинграда». Музей-квартира Луконина приглашает 23 февраля 2022 в 14 часов на тематическую экскурсию «Письма с фронта». А музей-заповедник «Старая Сарепта» подготовил тематические интерактивные программы для детей и подростков - «Тайна пяти талисманов», «Древнерусский дружинник» и «От Сталинграда до Берлина».

В ДК Профсоюзов 22 февраля в 18.30 солистки ансамбля «Царица» на посвященном защитникам Отечества концерте споют о сильных и надежных мужчинах. А 23 февраля 2022 на концерт в ЦКЗ приглашает оркестр русских народных инструментов имени Калинина. Начало в 17 часов. И Волгоградский планетарий 23 февраля 2022 в 16.00 устроит эксклюзивный показ полнокупольной программы «Астрономия & Сокровища Вселенной».

Напомним, попасть на концерт или выставку волгоградцы от 18 лет и старше могут только при наличии ковидного QR-кода, сертификата или отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, понадобится удостоверение личности.