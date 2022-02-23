Беженцы из Донбасса посетили Мамаев курган в Волгограде

Семьям из ЛНР и ДНР показали памятные места города-героя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградскую область и ряд других регионов ежедневно прибывают жители ЛНР и ДНР, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за сложной обстановки на Донбассе. Сотни беженцев приехали в город-герой. Накануне, 22 февраля, они побывали на Мамаевом кургане. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, семьям с детьми показали и другие памятные места, а также свозили в ЦПКиО.

- Для жителей ДНР и ЛНР муниципалитет организовал посещение Мамаева кургана, музея-панорамы «Сталинградская битва». В ЦПКиО семьи смогли бесплатно воспользоваться аттракционами, - рассказали в администрации.

Напомним, в Волгоградской области организовано 98 пунктов временного размещения для жителей Донбасса. Семьям с детьми дают все необходимое для комфортного проживания, также волгоградцы собирают гуманитарную помощь.