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Общество23 февраля 2022 7:23

Беженцы из Донбасса посетили Мамаев курган в Волгограде

Семьям из ЛНР и ДНР показали памятные места города-героя
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Семьям из ЛНР и ДНР показали памятные места города-героя

Семьям из ЛНР и ДНР показали памятные места города-героя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградскую область и ряд других регионов ежедневно прибывают жители ЛНР и ДНР, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за сложной обстановки на Донбассе. Сотни беженцев приехали в город-герой. Накануне, 22 февраля, они побывали на Мамаевом кургане. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, семьям с детьми показали и другие памятные места, а также свозили в ЦПКиО.

- Для жителей ДНР и ЛНР муниципалитет организовал посещение Мамаева кургана, музея-панорамы «Сталинградская битва». В ЦПКиО семьи смогли бесплатно воспользоваться аттракционами, - рассказали в администрации.

Напомним, в Волгоградской области организовано 98 пунктов временного размещения для жителей Донбасса. Семьям с детьми дают все необходимое для комфортного проживания, также волгоградцы собирают гуманитарную помощь.