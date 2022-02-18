«Ротор» собирается отвезти болельщиков в Казань

"Ротор" зовет с собой в Казань болельщиков. Фото: СК "Ротор".

Менее чем через 2 недели у «Ротора» возобновится сезон, волгоградская команда 3 марта сыграет с «Рубином» в 1/8 финала Кубка России. Эта встреча пройдет в Казани. Клуб из Волгограда решил бесплатно свозить своих болельщиков на эту игру. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», при достаточном количестве желающих будет предоставлен автобус. Он отправится в путь 2 марта.

- Присылайте специалисту по работе с болельщиками Олегу Чалченко свое имя, фамилию и номер телефона. Заявки принимаются в срок до 23.02.2022, - отметили в «Роторе».

Болельщиков предупредили, что при отправлении с собой нужен паспорт. Также необходим QR-код о прохождении вакцинации от ковида или перенесенном заболевании в течение полугода. Не пустят в автобус лиц, которые соберутся ехать в алкогольном или наркотическом опьянении.