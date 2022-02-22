В Волгограде признали незаконными действовавшие 14 лет правила организации похорон

Волгоградский областной суд признал правила организации похорон недействительными Фото: Иван МАКЕЕВ

Областной суд признал недействительным правовой акт в сфере ритуальных услуг в Волгограде. 4 июля 2007 года городская дума приняла решение «О Правилах организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде». Документ действовал более 14 лет. Житель города обратился с иском в суд с целью признать правовой акт недействительным, так как он противоречит законодательству. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

В иске отмечалось, что правовой акт противоречит Федеральным законам «О защите конкуренции», «О погребении и похоронном деле», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указу Президента РФ «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших». Принятый Волгоградской городской думой в 2007 году документ лишил конкуренции сферу услуг по погребению. Полномочиями по организации похорон была наделена одна специализированная служба.

Волгоградский областной суд 21 февраля 2022 года признал положения оспариваемого документа недействующими с момента их принятия, то есть с 4 июля 2007 года.

Напомним, с 1 февраля в Волгограде вступили в силу новые правила организации похорон. Ритуальные услуги могут оказывать не только специализированные организации, но и другие хозяйствующие субъекты. Разрешение на захоронение нужно получать в администрации района или в департаменте городского хозяйства мэрии.