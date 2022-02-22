В Волгограде берегоукрепление Волги показали с высоты птичьего полета

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде весной должны закончить строительство сооружения берегоукрепления в Ворошиловском районе. Рабочие обустраивают участок на склоне у Волги в Ворошиловском районе. Готовность объекта протяженностью 280 метров составляет 90%, 22 февраля берегоукрепление сняли на камеру квадрокоптера.

На видео видно, как на объекте недалеко от многоэтажек еще работает крупная техника, которая помогает строителям укладывать плиты для укрепления. После этих работ на участке между улицами Иркутской и Одесской специалисты уложат щебеночное покрытие и сделают пешеходные дорожки.

Напомним, сооружение для берегоукрепления подрядчик должен полностью сдать к 1 апреля. Оно поможет защитить близлежащие дома от оползней.