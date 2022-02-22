В Волгограде спасают три тысячи жителей прибрежных домов от сползания в Волгу

В будущем благоустроенная набережная Волгограда растянется на 20 километров. Фото: администрация Волгоградской области.

В Волгограде строители завершают работы по берегоукреплению Волги в Ворошиловском районе в границах улиц Иркутской и Одесской . 22 февраля губернатор Андрей Бочаров провел выездное совещание на объекте, сдать который подрядчик обещает к 1 апреля. Это один из этапов работ, который в конечном итоге позволит воплотить в жизнь грандиозный план по строительству самой большой набережной. В будущем рокадная дорога и прогулочная зона дойдут до Спартановки, пока же на этом этапе работ власти защитят от оползней жильцов многоэтажек, которые расположены в прибрежной зоне.

- На этом участке проживает более 3 тысяч человек. Создание инфраструктуры длиной 4,9 километра защитит проживающих в прибрежной зоне от оползней и даст возможность им спокойно жить, потому что вода постепенно подъедает берег, приближается к домам, - объяснил во время выездного совещания на объекте глава региона Андрей Бочаров.

Завершив отрезок от Иркутской до Одесской, подрядчик перейдет к возведению еще четырех участков берегоукрепления. Их общая протяженность будет почти пять километров. Это предотвратит возможный ущерб зданиям, сооружениям и инженерным сетям, защитив их от сползания в Волгу. По подсчетам, ущерб мог составить 10 миллиардов рублей.

Подрядчику осталось укрепить откосы плитами, уложить щебёночное покрытие, обустроить пешеходные дорожки. Объект готов уже на 90%, в планах сдать его к 1 апреля.

- Мы создаем огромную современную набережную, нам ничего не мешает это сделать. Это даст дополнительные возможности для развития города и области в целом. Будет другая инфраструктура, и жизнь будет другая, - говорит Андрей Бочаров. – Мы постепенно подходим к тому, чтобы воплотить свой давний план и развернуть город к Волге. Для этого делаются широкие набережные и парки, в том числе они появятся в Тракторозаводском районе.

Сейчас продолжается проектирование участка длиной 2,95 километра в сторону Краснооктябрьского района. Вообще же после окончания всех работ у города появится благоустроенная набережная длиной в 20 километров.

- Мы занимаемся трассировкой будущей дороги. Где-то она будет идти по берегу, где-то доходить до Первой Продольной, - объяснил Андрей Бочаров.