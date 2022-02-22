В Михайловке новым председателем гордумы стал Валерий Гудков

Фото: пресс-служба Михайловской гордумы.

В понедельник, 21 февраля, на внеочередном заседании Михайловской гордумы выбрали председателя. Им стал депутат Валерий Гудков. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Михайловской гордумы. Заместителем стал Алексей Соловьев.

Напомним, в декабре 2021 года ушла из жизни 55-летняя председатель Михайловской гордумы Татьяна Забазнова. Она и ее супруг заразились коронавирусом и оба, к сожалению, скончались.

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